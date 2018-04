Italia concede cittadinanza ad Alfie, il padre: battaglia continua

Roma, 23 apr. - I ministri Angelino Alfano e Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie Evans. In tal modo il governo italiano auspica che l'essere cittadino italiano permetta al bambino l'immediato trasferimento in Italia. Lo riferisce una nota della Farnesina. In un commento su Facebook, il papà del bambino, Thomas Evans ha dichiarato: "Ad Alfie è stata concessa la cittadinanza italiana, aspettiamo che il ministro degli Esteri (italiano) chiami Boris Johnson".

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato "inammissibile" un ricorso presentato dai genitori del piccolo affetto da una grave patologia neurodegenerativa. Gli Evans vorrebbero tenere in vita il bambino per portarlo a Roma, al Bambin Gesù, per continuare le cure palliative. Anche papa Francesco aveva twittato l'auspicio che la "profonda sofferenza" dei genitori di Alfie venisse ascoltata.

Fuori dall'ospedale, Thomas Evans ha brevemente parlato ai cronisti presenti. "Sono qui ora e Alfie è ancora qui, perché? Perché sto ancora combattendo per lui, sto ancora combattendo, così come Alfie", ha detto, secondo quanto si legge sulla Bbc. Il padre del bambino ha quindi confermato di essere in contatto con l'ambasciatore d'Italia e che la cittadinanza italiana al bambino avrebbe - a suo dire - bloccato qualsiasi procedura di interruzione delle cure.

Il Christian Legal Center, che rappresenta i genitori di Alfie, ha reso noto, da parte sua, che l'Italia sta "prendendo urgenti azioni diplomatiche" per fermare l'ospedale di Alder Hey e intervenire sul caso.