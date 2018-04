Usa valuta rimozione sanzioni su Rusal, sell-off alluminio -2

New York, 23 apr. - In una nota il segretario Usa al Tesoro, Steven T. Mnuchin, ha detto che "Rusal ha sentito l'impatto delle sanzioni Usa per via dei suoi legami con Oleg Deripaska ma il governo Usa non sta prendendo di mira le persone che lavorano sodo e che dipendono da Rusal e dalle sue sussidiarie". Spiegando che Rusal ha fatto domanda agli Usa di essere rimosso dalle sanzioni, Mnuchin ha aggiunto: "Dato l'impatto sui nostri partner e alleati, stiamo emettendo una licenza generale per esentendere il periodo" volto a ridurre l'esposione al colosso russo dell'alluminio "mentre prendiamo in considerazione la petizione di Rusal".

Gli Stati Uniti sembrano avere preso atto dell'impatto capillare che le sanzioni contro Rusal rischiano di avere. Dal 6 aprile scorso, quando sono scattate le nuove misure contro la Russia e il gruppo, i prezzi dell'alluminio sono saliti di un terzo spingendo i leader nel mondo a chiedere un cambio di rotta da parte dell'amministrazione Trump. I prezzi dell'allumina sono balzati dell'80%. Non è tuttavia chiaro se una nazionalizzazione di Rusal potrebbe soddisfare Washington. Alcoa al Nyse cede il 14% e si appresta ad archiviare la seduta peggiore da 10 anni.