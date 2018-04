Usa valuta rimozione sanzioni su Rusal, sell-off alluminio

New York, 23 apr. - L'amministrazione Trump ha segnalato la sua disponibilità a rimuovere le sanzioni, imposte il 6 aprile scorso, contro il produttore russo di alluminio United Company Rusal. La mossa ha fatto scattare un sell-off del metallo, reduce da un rally poderoso, e del titolo del rivale americano Alcoa.

Il dipartimento americano del Tesoro ha fornito per la prima volta la condizione in base alla quale potrebbe allentare o fare venire meno le sanzioni contro il gruppo, il secondo più grande produttore di alluminio al mondo: l'oligarca Oleg Deripaska (vicino al presidente russo Vladimir Putin) deve cederne il controllo. Washington ha inoltre esteso dal 5 giugno al 23 ottobre prossimi la scadenza entro la quale cittadini americani e non americani dovranno tagliare i ponti con Rusal.

L'amministrazione Trump ha parzialmente dato retta agli alleati europei, che si erano lamentati dicendo che le sanzioni contro Rusal e il conseguente impedimento a fare business con il gruppo avrebbero leso le attività di molte aziende attive in vari settori, da quello auto a quello dell'aerospazio. Esse comprano da Rusal l'allumina, l'ingrediente grezzo dell'alluminio. Rusal - che dà lavoro a 70.000 persone - possiede varie fabbriche di allumina al di fuori della Russia inclusa quella in Irlanda, la più grande d'Europa. (Segue)