Alfie, Salvini: mondo strano quello dove si muore per sentenza

Cividale (Ud), 23 apr. - "E' strano che il giorno in cui nasce il terzo reale d'Inghilterra, la giustizia inglese autorizzi a staccare la spina ad un bambino senza che la mamma e il papà siano d'accordo e senza che possa essere curato fino in fondo. E' un mondo strano quello dove si nasce e si muore in base ad una sentenza e si usa l'espressione `staccare la spina' come se fosse un'aspirapolvere". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Codroipo, facendo riferimento alla drammatica vicenda di Alfie Evans. "Poi, per chi ci crede, non dipende tutto dall'uomo o dalla scienza ma anche da qualcuno che sta più in alto, ma io penso che serva rifondare il Paese restituendo alle mamme e ai papà la responsabilità di essere mamma e papà per decidere come educare, come curare e come crescere i propri figli senza che sia lo Stato ad entrare in casa".