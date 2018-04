Damiano: differenze M5S-Pd da misurare su contenuti

Roma, 23 apr. - "Con il conferimento del mandato esplorativo a Roberto Fico per la ricerca di una possibile maggioranza parlamentare tra Movimento 5 Stelle e Pd, si cambia passo, dopo il fallimento la scorsa settimana dell'accordo tra i 'vincitori'. Finisce la fase dell'attesa delle mosse altrui e il Pd non può più stare alla finestra". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito dell'incarico esplorativo affidato a Roberto Fico.

"Forse - continua - servirebbe convocare urgentemente la Direzione per una messa a punto della nostra strategia. Quello che è certo è che le decisioni prese in precedenza non valgono più di fronte alla nuova fase che si è aperta con il nuovo incarico dato da Mattarella. Il Colle non si è fatto aspettare. Il punto dal quale partire è chiarire se il Movimento 5 Stelle ha chiuso il 'forno' della Lega, altrimenti diventa difficile immaginare qualsiasi confronto. Fico ha dichiarato che vuole partire dai temi: noi dobbiamo scegliere quali sono i nostri contenuti e le nostre priorità perché l'incompatibilità tra il Pd e i 5 Stelle non si misura su un pregiudizio o sulla astratta convinzione che gli elettori 'ci hanno mandato all'opposizione', ma sui contenuti. E le ragioni di dissenso sono tra noi e loro sono significative", conclude.