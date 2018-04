Roma, 23 apr. - Un furgone bianco ha travolto tra gli otto e i dieci pedoni che camminavano lungo un marciapiede a Toronto, in Canada, secondo la polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 ora locale, le 19:30 in Italia. Al momento, non sono disponibili altre informazioni e non è chiaro se si sia trattato di un atto deliberato o di un incidente.