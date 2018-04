Salvini: governo centrodestra-M5s o noi andiamo avanti soli

Codroipo (Ud), 23 apr. - "Qualcuno me lo devo trovare per fare un tratto di strada, altrimenti da soli, ma la matematica non è un'opinione e tendenzialmente se ci sono tre squadre che hanno giocato la partita, io penso che rispettare il voto degli italiani significhi far ragionare le prime due squadre e i terzi arrivati lasciarli in panchina". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Codroipo, in merito alla formazione del prossimo governo. "Che la partita la decidano i secondi ed i terzi arrivati e quelli che hanno vinto il campionato non vadano al Governo mi sembra una cosa fuori dal mondo", ha aggiunto Salvini. "Se qualcuno proverà a fare una cosa del genere ci vediamo non in piazza a Codroipo ma facciamo una passeggiata a Roma per ricordare che il voto degli italiani è qualcosa che dovrebbe contare", ha concluso.