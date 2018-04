Roma, 23 apr. - "Cioè noi dovremmo dialogare con chi pur di prendere il potere in 48 ore passa dall'accordo con Berlusconi all'esaltazione sentenza primo grado trattativa Palermo, dal forno Lega al forno Pd, da Farage a Macron, dal superamento Nato alla fedeltà atlantica, dal NO euro al Sì euro? NO WAY!". Così il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi su Twitter.