Codroipo (Ud), 23 apr. - "Se il voto e la democrazia contano ancora qualcosa, gli unici che non possono andare al Governo sono quelli del Pd e della Sinistra che hanno perso ovunque e perderanno anche in Friuli Venezia Giulia". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Codroipo, ultima tappa del suo tour in FVG.