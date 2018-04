Tribunale Ue boccia iniziativa "uno di noi" su embrioni umani -3

Bruxelles, 23 apr. - Il Tribunale Ue ricorda poi che, secondo quanto affermato dalla Commissione, il sostegno fornito dall'Unione nel settore medico-sanitario nei Paesi in via di sviluppo "contribuisce in modo significativo a ridurre il numero di aborti mediante l'accesso a servizi sicuri ed efficienti" e che "un divieto di finanziamento dell'aborto praticato nei Paesi in via di sviluppo limiterebbe la capacità dell'Unione di realizzare gli obiettivi stabiliti in materia di cooperazione allo sviluppo", e in particolare la tutela della salute materna. La Commissione, infatti "ha dimostrato secondo la sentenza "il collegamento esistente tra gli aborti non sicuri e la mortalità materna", concludendo che "il divieto di finanziamento dell'aborto ostacolerebbe la capacità dell'Unione di raggiungere l'obiettivo relativo alla riduzione della mortalità materna".

Il Tribunale rileva infine che l'Esecutivo "non è incorso in un errore manifesto di valutazione", allorché ha preso in considerazione sia il diritto alla vita e alla dignità degli embrioni umani che le esigenze della ricerca sulle cellule staminali: una ricerca "che può servire al trattamento di malattie attualmente incurabili o potenzialmente mortali, quali la malattia di Parkinson, il diabete, gli ictus, le malattie cardiovascolari e la cecità".