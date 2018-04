Ue, Tajani domani a Bruxelles riceverà premier Tunisia -2

Roma, 23 apr. - "La Tunisia", ha insistito Tajani, "è un esempio per gli altri paesi della regione e insieme dobbiamo lavorare per la stabilità nel Mediterraneo. Gli sforzi della Tunisia per la situazione in Libia dimostrano che le soluzioni politiche sono la strada da seguire per la gestione dei fenomeni migratori. Abbiamo l`obbligo morale di combattere il traffico di esseri umani così come di gestire i flussi migratori".

I destini dell'Unione europea e della Tunisia, secondo il presidente del Parlamento europeo, sono "indissolubili". "Ora dobbiamo dar seguito agli impegni assunti e intensificare ulteriormente la nostra collaborazione", ha aggiunto.