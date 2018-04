Ue, Tajani domani a Bruxelles riceverà premier Tunisia

Roma, 23 apr. - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, incontrerà domani alle 18 a Bruxelles il primo ministro della Tunisia Youssef Chaded. L`incontro, si legge in una nota, seguirà il colloquio avvenuto il 31 ottobre scorso tra Tajani e Chaded durante la visita di due giorni in Tunisia, durante la quale il presidente Tajani ha incontrato le più alte cariche di governo e i rappresentanti della società civile tunisina.

In vista dell`incontro con il primo ministro Chaded, il presidente Tajani ha dichiarato: "Nel corso dell`ultimo incontro con il primo ministro Chaded, entrambi abbiamo sottolineato come i nostri ottimi rapporti siano decisivi per dare risposte concrete alle sfide comuni che ci troviamo ad affrontare: sviluppo economico, soluzioni per la disoccupazione, la sicurezza e la gestione dei flussi migratori".

