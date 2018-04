Alfie, Santanchè (Fdi): grazie a Italia torna la speranza

Roma, 23 apr. - "Da madre posso immaginare l'angoscia e la disperazione dei genitori del piccolo Alfie Evans davanti alla prospettiva di una morte quasi certa. Ma ora la speranza può tornare nei loro cuori grazie alla decisione del nostro governo di concedere al piccolo la cittadinanza italiana e così acquisire il diritto di curarsi in una nostra struttura. Gentiloni e Minniti non sono rimasti insensibili e molto merito va a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia di aver perorato questa giusta causa mettendo la vita umana e la sua dignità innanzi alla legge. E' una cosa che mi fa piangere di gioia". Lo ha affermato in una dichiarazione la parlamentare Fdi Daniela Santanchè.