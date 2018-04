Tribunale Ue boccia iniziativa "uno di noi" su embrioni umani

Bruxelles, 23 apr. - Il Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia dell'Ue ha confermato, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, la decisione della Commissione europea di non presentare una proposta legislativa per porre fine al finanziamento diretto o indiretto, con fondi comunitari, dell'aborto o di attività che implicano la distruzione di embrioni umani, in particolare nei settori della ricerca, dell'aiuto allo sviluppo e della sanità pubblica. Una richiesta in questo senso alla Commissione era arrivata con una "iniziativa dei cittadini europei", intitolata "Uno di noi".

Registrata nel 2012 e poi sostenuta, come necessario, da oltre 1 milione di firme, l'iniziativa cittadina era stata presentata a Bruxelles all'inizio del 2014, ottenendo però una risposta negativa da parte della Commissione europea, il 28 maggio dello stesso anno, per mezzo di una comunicazione contenente le motivazioni dei rifiuto. Non soddisfatti, gli autori dell'iniziativa avevano chiesto l'annullamento della comunicazione con un ricorso al Tribunale dell'Unione europea. Con la sentenza odierna, lo stesso Tribunale ha respinto il ricorso, concludendo che la Commissione "ha sufficientemente motivato la sua decisione" di non dare seguito alla richiesta, e "non ha commesso errori manifesti nella valutazione della situazione giuridica".

(Segue)