Saccone(Udc):Fico usi auto blu, cordone sicurezza a piedi spreco

Roma, 23 apr. - "Con il massimo rispetto per la terza carica dello Stato, penso che molti nostri concittadini si chiedano se il presidente Fico non potrebbe usufruire della macchina di servizio per muoversi tra i palazzi istituzionali evitando così di appesantire il sistema di sicurezza personale che dalle immagini e' seriamente imbarazzante. Oltre alla sua scorta sono state impegnate diverse forze dell'ordine tra carabinieri e polizia di Stato che a sua tutela hanno dovuto costituire dei cordoni. Presidente Fico la sobrietà e' un merito ma qui si rischia che la soluzione sia peggiore del problema. Quegli agenti potrebbero essere utilizzate per la tutela dei tanti quartieri della città che ne avrebbero maggiore bisogno. Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore Udc Antonio Saccone.