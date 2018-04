Di Maio:Salvini non vuole assumersi responsabilità governo insieme

Roma, 23 apr. - "In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo" ma "dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo": "Non si dica che non c'ho provato fino alla fine, adesso buona fortuna". Così il leader M5s, çuigi Di Maio, in un post sul blog delle stelle.

"E` cosa nota - ha sottolineato - che abbiamo delle differenze programmatiche, ma è altrettanto chiaro che abbiamo tanti obbiettivi in comune che potremmo realizzare. Penso alla Legge Fornero, alla riduzione delle tasse, ai diritti dei lavoratori, alla lotta alla burocrazia, al sostegno alle famiglie e ai loro figli, alla sicurezza su tutto il territorio nazionale solo per citare i primi che mi vengono in mente. Alcuni mi hanno anche detto di aver esagerato in questo 'corteggiamento', chiamiamolo così. L`ho fatto perchè era doveroso dare questa opportunità all`Italia".

"L`ho fatto - ha osservato Di Maio - perchè raggiungere quei risultati elencati poco fa sarebbe straordinario per il cambiamento dell`Italia. Ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo. Perchè sinceramente non riesco proprio a capire come mai preferisca stare all'opposizione per il bene dei suoi alleati, invece di andare al Governo per il bene degli italiani. E dovrà darne conto a tutti gli imprenditori, pensionati, professionisti, giovani che lo hanno votato per vederlo al Governo e invece ha reso il loro voto ininfluente. Non si dica che non c'ho provato fino alla fine, adesso buona fortuna".