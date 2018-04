I cinque temi su cui punta tutto Macron nell'incontro... -2

New York, 23 apr. - -L'accordo sul clima di Parigi "Sono stato eletto per rappresentare i cittadini di Pittsburgh, non di Parigi", ha detto Trump lo scorso giugno, quando si è ritirato dall'accordo sul clima negoziato dal suo predecessore, Barack Obama. Qualche minuto più tardi, Macron pubblicò un video su Twitter in cui diceva, in inglese, "Rendi il nostro pianeta di nuovo fantastico!" (Era un gioco di parole sullo slogan della campagna di Trump). macron proverà anche a toccare questo argomento per cercare di far cambiare idea al presidente americano.

-Proteggere il liberismo Macron si è inserito nel palcoscenico mondiale come paladino della democrazia e dell'impegno internazionale, in contrasto con Trump. "Il nazionalismo porterà l'Europa nell'abisso. Vediamo l'autoritarismo crescere intorno a noi ", ha detto in un discorso al Parlamento europeo la scorsa settimana. "La risposta non dovrebbe essere la democrazia autoritaria ma l'autorità della democrazia!". Tuttavia, scrive il Washington Post, nonostante si sia scontrato con i populisti, Macron ha a tratti posizioni vicine ad essi, soprattutto sull'immigrazione, esprimendo preoccupazioni per l'arrivo di migranti in Francia e proponendo tolleranza zero.