I cinque temi su cui punta tutto Macron nell'incontro con Trump

New York, 23 apr. - Tra oggi e domani il presidente francese Emmanuel Macron si trova negli Stati Uniti per la sua prima visita alla Casa Bianca, dove sarà accolto dal presidente americano, Donald Trump. Nonostante le grandi differenze tra i due - il primo è un globalista di centro, il secondo un nazionalista vicino alla destra populista - Macron punterà su cinque temi e cercherà di convincere Trump a cambiare idea, come scrive il Washington Post.

- Fermare Trump dal ritiro dall'accordo nucleare iraniano. La Francia è uno dei cinque paesi ad avere firmato l'accordo con gli Stati Uniti e l'Iran nel 2015. Trump continua a minacciare di ritirarsi a meno che non sia "rivisto". Macron sta cercando di persuadere il presidente a non seguire la sua promessa elettorale. La data finale per la decisione del presidente americano è il 12 maggio.

- Lasciare i soldati americani in Siria A causa della sua storia coloniale, la Francia sente una responsabilità molto forte in Siria. I francesi si sono uniti agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna all'inizio di questo mese per colpire le strutture di armi chimiche di Bashar al Assad, e Macron vuole da Trump la sicurezza che non ritirerà i soldati americani dal paese "molto presto".

- Non imporre dazi ai prodotti europei Macron ha incontrato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a Berlino giovedì scorso per discutere su come respingere le politiche commerciali protezionistiche di Trump. L'Europa è particolarmente preoccupata per la scadenza del primo maggio, quando gli usa faranno entrare in vigore i dazi doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio. Macron cercherà di evitare che succeda, mentre l'Europa ha pronta una controproposta per Trump affinché cambi idea.

(segue)