Risparmio, Nava: dobbiamo lavorare per evitare danni

Roma, 23 apr. - "Gli indennizzi ai risparmiatori sono però sempre un intervento ex-post. Sono favorevole al fatto che i risparmiatori siano messi in condizioni di non perdere soldi. Più che riparare il danno dobbiamo evitare che si verifichi. La Consob non è una Procura, ma abbiamo altri strumenti come il dialogo con gli operatori di mercato". Lo ha detto Mario Nava, presidente della Consob, nel corso di una intervista a Sky Tg24.

"La protezione riguarda la tutela del risparmio, mentre il concetto di investimento finanziario racchiude comunque una componente di rischio" per i risparmiatori, ha ricordato il presidente di Consob.