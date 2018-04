Ilva, Bellanova: confronto serrato e importanti passi in avanti

Roma, 23 apr. - Un confronto serrato, durato oltre sette ore, e importanti passi in avanti. Propedeutici al nuovo incontro di domattina quando a partire dalle 9,30 la viceministro Teresa Bellanova insieme a parti sociali, azienda, amministrazione straordinaria, struttura tecnica, si ritroveranno al Mise per proseguire la discussione sull`intera parte economica.

Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, scatti di anzianità, mantenimento integrale della parte fissa della retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello che sarà applicata anche ai nuovi assunti: questi i temi al centro del tavolo di oggi. Mentre domani la trattativa prosegue sulla parte variabile.

"Nessuno - afferma la viceministro Teresa Bellanova - si aspettava una trattativa semplice ed è evidente che la complessità dell`Ilva costringe tutti, anche Arcelor Mittal, a un supplemento e a un approfondimento di analisi. Allo stesso tempo ritengo che i temi discussi oggi, e il modo in cui sono stati affrontati, pone una premessa importante anche per il futuro perché conferma l`avvio di un modello di relazioni industriali dove si misurano competenze e saperi e dove non sono in discussione né la valenza strategica dell`Ilva né la centralità della questione ambientale e della sicurezza sul lavoro".

"Giungere a determinazioni condivise - conclude - era l`obiettivo che ci eravamo dati all`avvio della trattativa e, pur consapevoli della delicata fase che vive il Paese e del percorso in atto verso la formazione del nuovo Governo, continuiamo a tenere fede alla responsabilità assunta e alla funzione esercitata, garantendo qualità dell`impegno istituzionale e di governo".