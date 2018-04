Meloni: Fico fallirà, poi incarico a Salvini per cercare numeri

Roma, 23 apr. - "Il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico è un tentativo che ha poche possibilità di riuscita. Se, come immaginiamo, dovesse fallire, allora si torni alla proposta iniziale di Fratelli d`Italia: incarico al centrodestra per cercare in Parlamento una maggioranza su punti di programma qualificanti ai quali non si possa dire di no. Una strada che, se fosse stata percorsa sin dall`inizio, ci avrebbe probabilmente evitato settimane di balletti incomprensibili agli italiani". Lo ha dichiarato la presidente Fdi Giorgia Meloni, commentando il mandato esplorativo di due giorni al presidente M5s della Camera Roberto Fico sulla possibilità di una maggioranza M5s-Pd.