Roma, 23 apr. - I ministri degli Esteri del G7, riuniti a Toronto, in Canada, hanno avuto "discussioni molto utili sulla Tunisia". Lo ha detto, in un tweet, il titolare della Farnesina, Angelino Alfano. "La mia proposta di accrescere il coordinamento specifico del G7 per sostenere l'economia e la democrazia tunisine è stata ben accolta e la Tunisia può diventare una positiva storia di successo democratico nella regione del Mediterraneo e nel Nordafrica", ha aggiunto Alfano.