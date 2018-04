Rosato: Pd a tavolo con Fico ma distanze con M5s insormontabili

Roma, 23 apr. - "Il Pd si approccia in modo corretto all'incarico dato dal presidente Mattarella. Se per il M5s continua a essere operativo il tavolo con la Lega è giusto che lo concludano. E` irragionevole che si possa trattare in politica su due tavoli: uno a destra e uno a sinistra. Non è che sbloccano la trattativa con noi, se chiudono il tavolo con la Lega". Lo ha dichiarato il vicepresidente Pd della Camera Ettore Rosato, parlando a Montecitorio.

"Pieno rispetto per il lavoro difficilissimo del presidente Mattarella: ci chiede di confrontarci e noi lo faremo. Penso - aggiunge - che parlerà Martina a nome del partito per dire la sintesi a cui siamo arrivati, ma le distanze con il M5S sono oggettivamente enormi e insormontabili".

Comunque, assicura, "il partito sarà compatto".