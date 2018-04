Galloni, cordoglio Napolitano per la scomparsa

Roma, 23 apr. - "Desidero associarmi alla commozione dei famigliari, degli amici e del mondo politico per la scomparsa di Giovanni Galloni, che ha svolto ruoli importanti nella vita pubblica in anni anche molto difficili dell'Italia repubblicana. Galloni è stato appassionato e convinto sostenitore di una assai significativa corrente di sinistra della Democrazia Cristiana, divenendo uno dei principali esponenti di quel partito, nella sua dialettica interna e nelle sue funzioni centrali di governo. Ne ricordo con rispetto e oggi con rammarico i rapporti di comprensione e di confronto che ci unirono". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore a vita Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica.