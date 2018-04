Governo,Salvini: alla fine possiamo anche provare a fare da soli

Cividale (Ud), 23 apr. - "Per il Governo si potrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi con la ricostruzione: se quelli con cui dovreste ricostruire cominciano a litigare e non si mettono d'accordo, alla fine possiamo tirarci su le maniche e provare a far da soli". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Cividale del Friuli, commentando gli sviluppi futuri della crisi di Governo, anche alla luce del mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente della Camera Roberto Fico sulla praticabilità di una maggioranza M5s-Pd.