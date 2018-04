Salvini: rispetto Mattarella ma esplorare su Pd è presa in giro

Cividale (UD), 23 apr. - "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente eccetera, eccetera ma farò di tutto perchè questa presa in giro non accada". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, rispondendo ad una domanda sul mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Camera Roberto Fico per verificare in due giorni la possibilità di una maggioranza M5s-Pd.

"Per sondare -ha domandato Salvini sull'esplorazione di Fico- quale governo? Pd-5Stelle. Il Pd ha perso in Italia, ha perso in Molise. E se ci date una mano perderà anche domenica in Friuli. Io - ha sottolineato il leader della Lega parlando a Cividale del Friuli dove oggi è in tour elettorale- non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo ancora per i prossimi cinque anni. Non è giusto, non è normale, non è rispettoso".