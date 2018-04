Roma, 23 apr. - "Mi auguro per l'Italia che non si verifichi l'abbraccio tra Salvini e Di Maio. Ma è arrivato il momento che il M5S la smetta con le sue insostenibili ambiguità. Non capisco sinceramente come si possa proporre un patto di governo indistintamente a chi fa i comizi con Marine Le Pen e a chi, almeno formalmente, fa ancora parte della famiglia socialista". Lo afferma Roberto Speranza a margine del coordinamento regionale di Mdp in Friuli.