Roma, 23 apr. - "Grande rispetto per il mandato che il presidente Fico ha ricevuto e per il lavoro che svolgerà, ma il Pd rappresenta valori, progettualità e concezione della democrazia che sono assolutamente alternativi a M5s. Non è questione di sfumature, ma di fondamentali. Un accordo politico di governo con M5S non può esistere, sarebbe la negazione delle ragioni per cui il Pd è nato, della sua storia e della sua cultura politica". Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci