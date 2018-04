Codacons: multa Fastweb giusta, pubblicità ingannevoli fuorvianti

Roma, 23 apr. - Giusta per il Codacons la multa da 4,4 milioni di euro inflitta dall`Antitrust a Fastweb per le campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica.

"Le pubblicità relative ad internet, alla fibra ottica e alle velocità delle connessioni risultano troppo spesso ingannevoli perché non informano correttamente il consumatore circa le condizioni delle offerte e le modalità concrete di godimento delle stesse, né dei relativi limiti - afferma il presidente Carlo Rienzi - ciò modifica le scelte degli utenti fuorviando le loro scelte economiche, e per tale motivo riteniamo corretta la sanzione inflitta dall`Antitrust. Tuttavia - conclude - non possiamo non chiederci quanto abbia guadagnato Fastweb grazie alla pratica scorretta messa in atto e agli spot martellanti sulla fibra ottica trasmessi nel tempo, e se l`entità della multa sia proporzionale ai benefici economici ottenuti dalla compagnia".