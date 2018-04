Pirelli: Messico assegna a Tronchetti più alta onoreficenza Paese

Milano, 23 apr. - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, è stato decorato con l`onorificenza dell`Ordine Messicano Aguila Azteca, la più alta decorazione che il Governo del Messico concede agli stranieri per riconoscere i servizi resi al Paese.

L`onorificenza è stata consegnata nel corso di una cerimonia all`Ambasciata a Roma, da parte dell`Ambasciatore del Messico in Italia, Juan José Guerra Abud, per il riconosciuto impegno nel rafforzamento delle relazioni economiche tra Messico e Italia e lo sviluppo del Paese anche attraverso il sostegno a iniziative in campo sociale e culturale e i risultati raggiunti come Co-Presidente del Business Council Italia-Messico (dal 2012 al 2016).

Pirelli è presente in Messico dal 2011 con uno stabilimento nello stato del Guanajuato dove impiega oltre 2300 persone e produce pneumatici sia per il mercato locale sia per oltre 40 Paesi nel mondo, principalmente dell`area Nafta.