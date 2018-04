Usa: non vediamo l'ora di lavorare con nuovo governo italiano

New York, 23 apr. - Per gli Stati Uniti di Donald Trump, come era per l'America di Barack Obama, l'Italia resta "uno dei nostri alleati più stretti". E nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito di verificare entro giovedì l'esistenza di una maggioranza di governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, il dipartimento americano di Stato si è detto "impaziente di continuare a lavorare e a consultarci con il nuovo governo dopo la sua formazione". E' un portavoce del dipartimento stesso ad averlo detto ad Askanews.

Mentre, come aveva detto sabato scorso da Washington il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan chiudendo gli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale, gli osservatori mondiali guardano con "autentica curiosità" alla crisi di governo dopo le elezioni del 4 marzo scorso, dal dipartimento di Stato dicono di "riconoscere che l'Europa è composta da nazioni libere che, in linea alla grande tradizione della democrazia occidentale, sono capaci di scegliere autonomamente la loro strada futura". (Segue)