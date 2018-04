Consumatori: bene sanzione Antitrust a Fastweb, basta finta fibra

Roma, 23 apr. - "Bene, ottima notizia. Basta con la finta fibra. L'Antitrust prosegue nella sua azione di sanzionare la pratica scorretta delle compagnie telefoniche di illudere e prendere il giro il consumatore sulle possibilità di avere la fibra ottica e di poter raggiungere le massime prestazioni in termini di velocità". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, a proposito della sanzione dell'Antitrust per Fastweb per pratica commerciale scorretta per un ammontare complessivo di 4,4 milioni di euro.

"Una materia sulla quale, non per niente, è dovuto intervenire anche il legislatore con il recente Dl Fisco, prevedendo che è sempre pratica commerciale scorretta ogni comunicazione al pubblico che non assicuri il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente", prosegue Dona.

L'associazione di consumatori ricorda che nel Dl Fisco (decreto legge numero 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), si è previsto che costituisce pratica commerciale scorretta ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra le quali il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente.