Ilva, Bentivogli a Emiliano: richiesta di sospensione non è novità

Roma, 23 apr. - "È dall'inizio della trattiva, parliamo di luglio 2017, che l'atteggiamento del governatore della Puglia Emiliano chiede la sospensione della trattativa. E' la riconferma ancora una volta dell'irresponsabile e indifferenza del Governatore di fronte alle decine di migliaia di lavoratori e dell'ambientalizzazione del sito di Taranto". Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli.

"Da marzo è stata avviata la copertura dei parchi minerari, le cui lamiere saranno prodotte nello stabilimento di Taranto nell'area PLA2 ridando lavoro a circa 350 lavoratori, sono fatti concreti frutto del negoziato sindacale ben diversi dalla demagogia e dall'attendismo istituzionale di tutti questi anni. La richiesta di sospendere la trattativa per un sul protagonismo personale non è un fatto nuovo e di per sé, ci sembra scollegato dal risultato elettorale anche perché la trattativa iniziata nel luglio 2017 e da quella data che il governatore Emiliano ne chiude la sospensione. I cittadini e lavoratori di Taranto attendono la difesa dell'occupazione e un ambiente salubre e per cui un'accelerazione del negoziato e non la sua sospensione".