Anzaldi (Pd): accordo su programma con M5s non ha alcun fondamento

Roma, 23 apr. - "Va bene ascoltare il presidente Fico, per rispetto istituzionale, ma è evidente che un accordo sul programma con il Movimento 5 stelle non ha alcuna possibilità, è una prospettiva senza alcun fondamento. Non c`è nessun punto in comune su economia, politica internazionale, vaccini, tanto per citare alcuni dei temi più importanti". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Le insuperabili differenze - prosegue Anzaldi - sono state ammesse addirittura dal professor Della Cananea, che Di Maio e i cinquestelle hanno coinvolto in una evidente sceneggiata: basta leggere il suo documento finale. Per tutta la passata legislatura hanno votato contro tutte le riforme dei nostri governi e il loro obiettivo è abolirle. Di che temi parliamo? E gli oltre 12 milioni di italiani che hanno votato centrodestra come reagiranno a queste farlocche ipotesi di governo M5s-Pd?".