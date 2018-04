Casellati non incontrerà Fico,oggi e domani a summit Ue a Tallin

Roma, 23 apr. - Non ci sarà l'incontro protocollare fra il presidente M5s della Camera Roberto Fico e la presidente Fi del Senato Maria Elisabetta Casellati sul mandato esplorativo ricevuto da Fico per riferire entro giovedì sulla possibilità di una maggioranza parlamentare M5s-Pd. La presidente del Senato è infatti oggi e domani a Tallin, in Estonia, alla testa della delegazione che rappresenta il Parlamento italiano alla due giorni di incontri e lavoro comune dei Parlamenti Ue.

Non è escluso che Fico e Casellati avranno in serata un colloquio telefonico.