Roma, 23 apr. - Nell'asta marginale di fine mese dei titoli di Stato, il Tesoro offrirà CCt e Btp fino ad un importo massimo di 9,25 miliardi. Lo comunica una nota del Tesoro.

Verranno collocati Cct settennali per un importo nominale compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro, Btp quinquennali per un importo compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi, infine Btp decennali per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi.