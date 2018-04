Roma, 23 apr. - "Ascolteremo il presidente Fico, saremo al tavolo con lui per ascoltare e discutere, ma la nostra posizione è secondo me molto chiara: non ci sono i margini per un accordo politico tra Cinquestelle e Pd, come sanno tutti coloro che hanno seguito il dibattito in questi mesi. Dobbiamo rispettare tutti gli elettori, anche i nostri". Lo dice in una nota la deputata del Pd Alessia Morani.