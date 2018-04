Tribunale Ue: Piadina romagnola Igp? Solo se prodotta in... - 2

Bruxelles, 23 apr. - Il regolamento di esecuzione della Commissione europea accoglieva la domanda di registrazione italiana che aveva accolto, nel 2011, la richiesta di un consorzio per la promozione della piadina romagnola.

Il Tribunale Ue ha rilevato che la Commissione europea non ha commesso errori di diritto, ritenendo che sussista un legame tra la reputazione del prodotto, anche industriale, e la sua origine geografica. Il Tribunale sottolinea che questo legame esiste in ragione di fattori umani poiché, grazie alle tecniche di fabbricazione della piadina trasmesse in Romagna di generazione in generazione, inizialmente per il consumo immediato e poi per la consumazione differita, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione romagnola, il consumatore associa l'immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalità artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della Romagna.

Le sentenze del Tribunale Ue possono essere oggetto di appello alla Corte europea di Giustizia.