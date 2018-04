Usa: sì di Manchin, Pompeo verso conferma a segretario... -2

New York, 23 apr. - Oggi, il presidente Donald Trump aveva twittato a favore di Pompeo: "Difficile da credere che gli ostruzionisti possano votare contro Mike Pompeo come segretario di Stato. I democratici non approveranno centinaia di brave persone, compreso l'ambasciatore in Germania. Stanno raggiungendo il limite temporale per il processo di approvazione di tutti, non era mai successo prima. Abbiamo bisogno di più repubblicani!".

Nei giorni scorsi, i media statunitensi avevano stilato una lista di democratici pronti ad aiutare i repubblicani, perché in cerca di rielezione, a novembre, in Stati vinti con grande margine da Trump alle ultime presidenziali: Joe Donnelly dell'Indiana, Claire McCaskill del Missouri e, appunto, Joe Manchin del West Virginia e Heidi Heitkamp del North Dakota.