Usa: sì di Manchin, Pompeo verso conferma a segretario di Stato

New York, 23 apr. - Joe Manchin ha dichiarato che voterà a favore della nomina di Mike Pompeo a segretario di Stato statunitense, diventando il secondo senatore democratico a schierarsi in favore dell'attuale capo della Cia. Il suo annuncio è di particolare importanza, perché sembra garantire la capacità di Pompeo di ottenere la conferma del Senato, necessaria per ottenere l'incarico.

Manchin, su Twitter, ha scritto di aver preso la decisione dopo aver parlato con Pompeo. Prima di lui, si era espressa a favore del capo della Cia anche Heidi Heitkamp, senatrice democratica; al momento, i repubblicani avrebbero i voti necessari per la conferma di Pompeo, visto che solo due dei 51 senatori repubblicani non daranno il voto a Pompeo: Rand Paul, contrario, e John McCain, tornato in Arizona per portare avanti la sua difficile battaglia contro il cancro.

Al momento, in dubbio sembra il voto a favore di Pompeo del repubblicano Jeff Flake, membro della commissione Esteri del Senato, che voterà oggi sulla sua nomina; considerando che anche Paul è membro della stessa commissione, è probabile che la nomina di Pompeo sarà bocciata: sarebbe la prima volta per un segretario di Stato, anche se la bocciatura non pregiudicherebbe il suo percorso verso la conferma in Aula. (segue)