Tribunale Ue: Piadina romagnola Igp? Solo se prodotta in Romagna

Bruxelles, 23 apr. - Il Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia ha confermato, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, che la denominazione "piadina romagnola" può essere usata solo per le piadine, artigianali o industriali, effettivamente prodotte in Romagna, in base alla normativa Ue sulle Igp (Indicazioni d'origine protette).

La sentenza ha bocciato il ricorso della CRM Srl - un'azienda italiana di prodotti da forno (tra cui tigelle, sfogliate e piadine) con stabilimento a Modena - contro il regolamento di esecuzione della Commissione europea del 24 ottobre 2014, che applica alla piadina romagnola le norme di tutela Igp.

La CRM temeva che riservare l'uso della denominazione "romagnola" esclusivamente alle piadine o piade prodotte nell'area geografica protetta (la Romagna) rendesse impossibile l'esercizio della propria attività economica ordinaria. Infatti, il regolamento di esecuzione Ue comporta, come conseguenza, che la CRM Srl non sarà più autorizzata a utilizzare la denominazione "piadina romagnola" per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa città si trova al di fuori dell'area geografica protetta. (Segue)