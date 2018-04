Anzaldi (Pd): Fico metta fine a bufale Rimborsopoli"

Roma, 23 apr. - "Prima di iniziare qualsiasi consultazione, il presidente Fico farebbe bene a mettere la parola fine alle menzogne e bufale del suo partito sui furbetti di Rimborsopoli. In queste ore, infatti, gli italiani vedono che a rappresentare il Movimento 5 stelle nei telegiornali è tornata la senatrice Barbara Lezzi, beccata dalle Iene a ritirare i bonifici e sbugiardata anche dalla sua stessa banca". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Per mesi durante la campagna elettorale - prosegue Anzaldi - Di Maio ha detto che da loro 'le mele marce vanno via', ma ora che il voto è passato non soltanto non hanno preso nessun provvedimento, ma quegli stessi furbetti tornano ad essere il volto ufficiale del Movimento 5 stelle. Altro che via, vanno in tv! E queste sarebbero le basi del confronto parlamentare? Tutti i furbetti di Rimborsopoli siedono nelle poltrone che gli ha dato il Movimento 5 stelle con le candidature blindate, nessuno ha rifiutato la proclamazione, nessuno si è dimesso. E le cause per danno di immagine annunciate in tv da Di Maio durante la campagna elettorale? Mai pervenute. Su questa presa in giro, innanzitutto a danno degli stessi elettori M5s, Fico farebbe bene a dire qualcosa".