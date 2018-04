Alfie,Lega: moratoria internazionale su stop trattamenti sanitari

Roma, 23 apr. - In relazione al caso del piccolo Alfie Evans, "nel deplorare l'assurdità di una volontà giudiziaria che strappa ai genitori le decisioni più importanti per la salute dei figli fino a privare un bambino disabile dei necessari supporti vitali condannandolo di fatto a morte per soffocamento", il senatore della Lega Simone Pillon ha confermato la sua adesione alle interrogazioni presentate dai deputati Fontana, Bitonci, Pagano e altri, annunciando inoltre una mozione "per impegnare il governo italiano a sostenere in tutte le sedi internazionali una moratoria di ogni decisione giudiziaria, legislativa amministrativa o di qualsiasi altra natura volta a privare i minori di cure e supporti vitali".