Lombardia, Galli: Moody's conferma che strada autonomia è giusta

Milano, 23 apr. - "La conferma da parte della prestigiosa agenzia Moody's del rating Baa1 per la Regione Lombardia, rating superiore a quello dello Stato centrale (Baa2), conferma la virtuosità e la specialità della Regione Lombardia. La strada della trattativa intavolata con Roma per ottenere maggiori forme di autonomia, dunque maggiori competenze da gestire e conseguenti maggiori risorse che restano sul nostro territorio, è quindi quella giusta". Lo ha affermato Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia, alle Riforme Istituzionali, alla Cultura e alla Citta' Metropolitana. "Una strada - prosegue l'assessore - da cui non si torna indietro. L'unico futuro possibile per questo Paese, con il deliberato obiettivo di reinnescare lo sviluppo e risalire posizioni nel contesto europeo, è un modello 'federo-regionalizzato' da applicare da nord a sud".