Alfie,Rampelli(Fdi):non ci sono confini per salvare vita bambini

Roma, 23 apr. - "Accogliamo in Italia con profonda commozione il piccolo Alfie a dimostrazione che l'eccellenza sanitaria italiana si coniuga alla tutela della vita e della sua supremazia. Abbiamo vissuto già un anno fa una storia simile, con un epilogo diverso e tragico. Con genitori prigionieri della burocrazia e di sentenze mortifere. Ringraziamo il presidente del Consiglio Gentiloni, e i ministri degli Esteri e Interni, Alfano e Minniti per aver tempestivamente dato seguito all'invito di Giorgia Meloni". Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.