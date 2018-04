Chiusura positiva per Piazza Affari (+0,64%), giù Telecom

Milano, 23 apr. - Chiusura positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +0,64% a 23.982 punti) nonostante lo stacco dividendi di diverse blue chip. Tra le blue chip maglia rosa a Fca (+2,11%), Mediobanca (+2,02%) e UnipolSai (+1,88%). Telecom ha chiuso in ribasso dello 0,71% a 0,87 euro nel giorno in cui il Tribunale ha dato ragione a Vivendi, bocciando la richiesta di Elliott di mettere ai voti all'assemblea di domani la revoca di sei consiglieri di nomina francese, sospendendo l'efficacia della delibera adottata dal collegio sindacale che aveva integrato l'odg con le richieste del fondo attivista.