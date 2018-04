Torino, Squeri (Fi): da Appendino forzatura inaccettabile

Roma, 23 apr. - "Non può essere un sindaco, con una fuga in avanti estranea alla legge, a stravolgere il concetto di genitorialità. L'arroganza propagandistica con cui il primo cittadino di Torino pensa di potersi sostituire al legislatore, registrando all`anagrafe i figli di coppie omosessuali, è un fuoco d'artificio dal sapore tutto demagogico". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

"Con questa forzatura annunciata, Appendino legittima di fatto anche la pratica aberrante dell'utero in affitto che sfrutta donne in difficoltà economica e chiede loro di portare avanti gravidanze 'per commissione'. Questo è il pezzo di storia scritto dal sindaco di Torino", conclude.