Industria, Intesa Sp: +7% export distretti lombardi nel 2017

Milano, 23 apr. - Performance positiva di export per i distretti tradizionali lombardi nel 2017, al di sopra della media nazionale: +7% l'incremento a valori correnti rispetto al 2016 contro il +5,3% la media dell`aggregato nazionale. E' quanto evidenzia il Monitor dei Distretti della Lombardia a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

In particolare, si è registrata un`accelerazione nel quarto trimestre 2017, nell`ordine di un +9,7% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2016. Sia i mercati maturi che i nuovi mercati si sono mostrati trainanti. Le esportazioni dirette agli sbocchi commerciali maturi sono cresciute del 7,4%, nel complesso del 2017 (+9,8% nel quarto trimestre). Particolarmente dinamiche le vendite in Germania (+11,5% su base annua), Francia (+7,6%), Spagna (+6,9%) e Stati Uniti (+6,6%).

L`export destinato ai nuovi mercati, che rappresenta il 37% circa del totale, è aumentato del 6,4% nel 2017 (+9,5% nel quarto trimestre). Spiccano i risultati di vendita in Cina (+18,8%), paese che occupa la settima posizione assoluta nella classifica dei mercati di sbocco dei distretti lombardi. In crescita a due cifre anche le esportazioni dirette in Polonia (+12,5%) e Federazione russa (+15,6%). Si conferma in accelerazione l`export destinato alla Turchia, per una performance di crescita annua pari al 9,2%. Da segnalare (per rilevanza dei contributi1) anche i buoni risultati di export in Repubblica Ceca (+9,5%), Ungheria (+6,8%) e India (+10%).

Fra i best performer figurano, in particolare, tre distretti dell`alimentare (Vini e distillati del Bresciano +20,8% rispetto al 2016, Carni e salumi di Cremona e Mantova +18,4%, Riso di Pavia +7,3%), un distretto del legno (Legno di Casalasco-Viadanese +16,4%), quattro distretti della metalmeccanica (Metalli di Brescia +16,2%, Macchine per la lavorazione e la produzione di calzature +13,9%, Metalmeccanica di Lecco +10,7%, Metalmeccanico del basso mantovano +10,5%), un distretto della gomma (Gomma del Sebino bergamasco +15,4%).