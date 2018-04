Cimbri (Unipol): non vendiamo quota Ieo, resti indipendente

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - L'Ieo, l'Istituto Europeo Oncologico, deve restare un ente "indipendente" per questo non è opportuna l'apertura all'ingresso di nuovi soci che non condividano la sua natura "non profit". E' l'auspicio del presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, che ha assicurato di non essere intenzionato a vendere quote dell'istituto, del quale detiene circa il 15%.

"Non intendiamo né dismettere la partecipazione, né favorire una modifica della finalità no profit della società - ha detto Cimbri a margine dell'assemblea dei soci di UnipolSai -. Fin dall'inizio, quando abbiamo ereditato questa situazione, abbiamo condiviso la particolarità dello Ieo" che è una società per azioni ma "senza scopo di lucro" che "investe tutti i proventi che genera in ricerca". "Ci piacerebbe salvaguardarne l'indipendenza - ha aggiunto - ciò non vuole dire che la società non sia aperta a nuovi soci che ne condividano finalità".