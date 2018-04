Salvini, Serracchiani: come eviterà aumento dell'IVA?

Trieste, 23 apr. - "Basta chiacchiere, Salvini vada al sodo e dica agli italiani come intende evitare l'aumento dell'IVA, che altrimenti scatterà inesorabilmente dal 1° gennaio 2019". Lo ha affermato la deputata Pd Debora Serracchiani, commentando le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, che oggi a Trieste ha detto di voler andare al governo " per fare l'esatto contrario di quello che i matti dell'Unione Europea ci hanno imposto di fare negli ultimi anni". "La scadenza per la presentazione del Documento di Economia e Finanza - ha indicato Serracchiani - si avvicina e non possiamo far finta che là dentro si potranno scrivere favole. Un po' di tempo si può guadagnare con la presentazione di un documento tendenziale ma poi si dovrà dire con chiarezza come trovare una dozzina di miliardi per evitare che scattino le clausole di salvaguardia".

"Chi ha vinto le elezioni e rivendica ruoli di governo - ha aggiunto la parlamentare - cominci da queste cose concrete, dalle basi dell'economia, non dalla finanza creativa che abbiamo già visto all'opera ai tempi di Giulio Tremonti. Con i nostri Governi abbiamo raggiunto con fatica un equilibrio finanziario che ha posto le basi della ripresa: è affare di un momento - ha concluso - distruggere tutto e scatenare una nuova speculazione sul nostro Paese".